GroenLinkser Buitenweg: Meer geld vanuit de Randstad naar krimpregio's

ASSEN - In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen is elke werkdag een lijsttrekker of de nummer twee van een landelijke partij te gast op Radio Drenthe. Vanmiddag was dat Kathalijne Buitenweg van GroenLinks.

Wat Buitenweg betreft moet er meer geld naar krimpregio's. "Hier in Drenthe zijn veel krimpregio's. En er zijn veel verschillen tussen de krimpregio's en de Randstad, dat is zorgelijk."Buitenweg maakt zich zorgen over het verdwijnen van goede voorzieningen, zoals sportvelden en scholen. Volgens haar moet er meer geld naar de regio. Maar ze ziet niets in het verplaatsen van bedrijvigheid vanuit de Randstad naar Drenthe."Het is vaak heel moeilijk om economische activiteiten vanuit de Randstad hierheen te verplaatsen. Er zijn allerlei redenen dat bedrijven naar de Randstad gaan. Het gevolg zou moeten zijn dat we een deel van het geld in de Randstad moeten afromen en hier moeten investeren. Dan kunnen we ervoor zorgen dat er goede busverbindingen zijn, dat er sportmogelijkheden zijn en dat er goede scholen binnen een goede afstand zijn", aldus Buitenweg.Daarnaast wil Buitenwegs partij de verschillen tussen arm en rijk verminderen. Wat GroenLinks betreft moeten grote bedrijven meer belasting betalen en ze wil dat het verschil in inkomens minder groot wordt. Verder wil de partij de belasting verhogen voor bedrijven die het milieu belasten.Een luisteraar wilde van Buitenweg weten hoe ze tegenover de voedselbanken staat. "Het is een schande dat de voedselbanken er nog zijn", reageerde Buitenweg. Ze vindt dat de bijstand op dit moment te laag is, daarvoor wil ze meer geld uittrekken. Bovendien zet GroenLinks in op een loonsverhoging en op een standaard werkweek van 32 uur. "Dan is er ook meer ruimte om werk en zorg te combineren. Dan kun je bijvoorbeeld mantelzorg en de zorg voor kinderen beter combineren met je baan."Ook belt een luisteraar met de vraag of GroenLinks wil dat de pensioenleeftijd op 67 blijft staan. Buitenweg antwoordt daarop met een duidelijke 'ja'. Maar voor zwaardere beroepen moet wel een uitzondering worden gemaakt.Bovendien laat Buitenweg weten dat wat haar betreft het eigen risico in de zorg moet worden afgeschaft. "Het idee was dat er door het invoeren van het eigen risico minder vaak onnodig gebruik wordt gemaakt van zorg. Dat is ook zo, maar mensen zijn nu juist zorg aan het mijden. Ze zijn bang dat ze het geld voor het eigen risico niet kunnen betalen.Wilt u het hele gesprek met Kathalijne Buitenweg terugluisteren? Klik dan hier . Maandag is Henk Krol van 50Plus te gast in de uitzending tussen 17.30 uur en 18.00 uur. U kunt uw vragen vanaf maandagmorgen stellen via de Facebookpagina van RTV Drenthe.