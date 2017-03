Patholoog na onderzoek: Aangereden dier is zeker wolf

VEENINGEN - De patholoog die in Utrecht onderzoek heeft gedaan naar het aangereden dier op de A28 is er zeker van dat het om een wolf gaat.

Dat meldt de provincie.Eerder al meldde een wolvendeskundige dat het vrijwel zeker om een wolf gaat. De wolf is overgebracht naar de afdeling Diergeneeskunde van de Universiteit van Utrecht.Er is DNA van de wolf afgenomen voor nader onderzoek. Volgende week zijn de resultaten van dat onderzoek bekend.Henk Dietz van Vogelpark Ruinen zei eerder vandaag dat de wolf waarschijnlijk langs de A28 is neergelegd . Daar denkt de patholoog die het dier vandaag onderzocht anders over. Volgens hem is het vrijwel zeker dat de wolf daar gelopen heeft en is aangereden. Verder zegt Dietz dat het dier waarschijnlijk in gevangenschap is opgegroeid.Onderzoek moet volgende week uitwijzen wat de herkomst van de wolf is.De wolf die vanochtend op de A28 werd aangereden was ongeveer anderhalf jaar oud en verkeerde in goede conditie.