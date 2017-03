Liveblog FC Den Bosch - FC Emmen

FC Den Bosch start de vierde en laatste periode in en tegen Den Bosch

VOETBAL - FC Emmen speelt vanavond de 28e wedstrijd van het seizoen in en tegen Den Bosch. Het is voor beide clubs de eerste wedstrijd in de vierde en laatste periode.





FC Emmen heeft naast de vierde periodetitel nog een kans om de play-offs te halen en dat is op basis van de eindrangschikking. Daar moet Emmen, zoals het nu lijkt, bij de eerste 10 eindigen.



Volg FC Den Bosch - FC Emmen



FC Den Bosch staat 13e in de Jupiler League, Emmen staat 11e. Verschil tussen beide ploegen is vijf punten. Emmen heeft er 38, Den Bosch 33.

