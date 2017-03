Meepraten in Cassata: Nederland is te vol voor de wolf

VEENINGEN - Nederland is te vol voor de wolf. Dat is morgen de stelling in het Radio Drenthe-programma Cassata, waarover u kunt meepraten.

Aanleiding is de vondst van een dode wolf op de A28 bij Veeningen. Het dier was aangereden. Inmiddels heeft een patholoog vastgesteld dat het zeker om een wolf gaat.Maar zijn we in Nederland wel klaar voor de komst voor de wolf? Pim Lollinga van Faunavisie Wildcare is skeptisch over het neerstrijken van de dieren in ons land. Het aangereden dier werd vanochtend naar de opvang van Faunavisie Wildcare in het Groningse Westernieland gebracht."Er is in de jaren zeventig en tachtig al een keer een hele toestand over ontstaan. Een aantal mensen had toen uitgevonden dat er in Nederland eventueel wel plaats zou zijn voor wolven. Uit onderzoek bleek dat er op de Veluwe genoeg plaats was voor zeventien wolven."Maar volgens Lollinga ging men voorbij aan het feit dat er op de Veluwe ook mensen wonen of kinderen op de fiets naar school gaan."Wolven gaan toch voor de makkelijkste prooi. Dan kun je wel zeggen dat het allemaal wel een beetje meevalt. Maar kijk nou eens naar Noorwegen. Daar gaat nu weer geschoten worden op de wolf, omdat het allemaal een beetje te gek wordt. Mensen voelen zich bedreigd. En vee wordt opgegeten, net als honden en katten", aldus Lollinga.Hij vult aan: "Nu komt er hier een wolfje binnenlopen en dat wordt direct platgereden. Ik denk dat de kans nul is dat zich hier een wolvenpopulatie gaat vestigen. Daar is Nederland te vol voor."Morgenmiddag in het Radio Drenthe-programma Cassata een discussie over de wolf. Pim Lollinga van de Faunavisie Wildcare is te gast in de uitzending en u kunt dus ook uw mening laten horen.Vindt u het prima als de wolf zich hier vestigt? Of bent u bang voor de gevolgen: vreest u voor uw eigen veiligheid, of voor die van uw dieren?U kunt meepraten door te reageren op de stelling:Reageren kan via de Facebookpagina van RTV Drenthe of via Twitter met de mention @rtvdrenthe.