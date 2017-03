FC Emmen stelt teleur in Den Bosch: 1-1

FC Emmen kwam in Den Bosch niet verder dan een gelijkspel

VOETBAL - FC Emmen is de vierde en laatste periode begonnen met een teleurstellend gelijkspel in en tegen Den Bosch. Na een 0-1 ruststand werd het 1-1.

Door het gelijke spel zakt FC Emmen blijft FC Emmen 11e in de Jupiler League, maar is het gat naar de belangrijke 10e plek is gegroeid naar 3 punten. RKC won namelijk met 5-2 van Helmond Sport. FC Eindhoven, de nummer 9, versloeg Telstar met 4-2 en heeft vier punten meer dan de Drentse ploeg.



Alexander Bannink bracht Emmen na 10 minuten op 1-0, na een enorme verdedigingsfout bij Den Bosch. De gelijkmaker viel in de 63e minuut. Niek Vossebelt scoorde uit een strafschop na een overtreding van Tim Siekman op Mario Bilate.



Later meer..