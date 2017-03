Wagenbouwers kunnen weer aan de slag voor 61e bloemencorso Eelde

Corsowijk Hooiweg-Vogelbuurt mocht als eerst een ontwerp uitkiezen (Foto: Marjolein Knol / RTV Drenthe)

EELDE - Het corsoseizoen in Eelde is officieel weer begonnen. Vanavond konden de corsowijken uit Eelde het ontwerp uitkiezen voor hun praalwagen.

De sfeer is gespannen in de overvolle bloemenveiling. Tot voorbij de achterste tafels staan vrijwilligers druk met elkaar te overleggen.



Wie het eerst komt...

Onder luid gejuich mag corsowijk Hooiweg-Vogelbuurt uiteindelijk als eerste hun ontwerp kiezen. "Eindelijk zijn we de eerste", zegt voorzitter Jenny Poelman enthousiast. "Nu weten we zeker dat we de praalwagen 'maskers' kunnen gaan maken." Vanavond is de aftrap van het seizoen en mogen de zestien verschillende wijken een ontwerp uitkiezen voor hun praalwagen. Alle ontwerpen hebben dit jaar het thema '60 jaar verleden in het heden'.



Het bouwen begint

Vanavond is een belangrijke avond voor de corsowijken volgens voorzitter Jacqueline Haijkens, van stichting bloemencorso Eelde. "Dit is echt de aftrap van het seizoen, vanaf nu kan er aan de wagens gelast worden en mogen de wijken weer aan de slag."



Het thema van volgend jaar is vanavond ook gekozen. Met dertig procent van de stemmen wordt het komende thema: 'Feesten over de wereld'.



De 61e editie van het bloemencorso vindt dit jaar plaats op 2 en 3 september 2017.

Door: Marjolein Knol Correctie melden