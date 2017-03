Jan Hooiveld naar Harkemase Boys

VOETBAL - Jan Hooiveld verruilt na dit seizoen HHC Hardenberg voor Harkemase Boys.

De 29-jarige aanvaller uit Assen is bezig aan zijn tweede seizoen in Hardenbergse dienst. Daarvoor kwam Hooiveld uit voor achtereenvolgens Achilles 1894, ACV en WKE.In zijn periode bij ACV werd hij kampioen in de 1e klasse E en promoveerde hij naar de hoofdklasse (in het seizoen 2008/2009) en bij WKE maakt hij de stap van de hoofdklasse naar de topklasse in 2010/2011.“Ik heb altijd prettig contact gehad met de mensen van Harkemase Boys. Het leek me altijd al leuk om daar te spelen. Ik hoop zo hoog mogelijk te eindigen volgend seizoen en ook van waarde te zijn voor de Harekieten", aldus Hooiveld. Bij de Friese club wordt Hooiveld herenigd met Johnny de Vries en Simon IJzerman, waarmee hij ook samenspeelde bij WKE.In 2011 verloor Hooieveld, met WKE, de finale van de noordelijke districtsbeker van Harkemase Boys. De thuisclub won met 3-1, nadat uitgerekend Jan Hooiveld de club uit Emmen op voorsprong had gebracht.