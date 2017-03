De wolf is afgelopen weken regelmatig gespot

AALDEN - Op de A28 bij Veeningen is afgelopen week een doodgereden wolf gevonden. Na dit nieuws sijpelen er steeds meer berichten binnen van mensen die de wolf hebben gezien.

Zo is de wolf op 23 februari gezien op de Aelderstraat tussen Meppen en Aalden door Wim van der Heide uit Dalen. Hij spreekt van een "grote grijze wolf met lang rafelig haar."Ook op de Ruinerdijk in Ruinen is een wolf gezien, begin deze week. "Tot onze verbazing vloog er opeens een wolf voor onze auto langs, we hadden het hart in onze keel", zo meldt Ingrid van Dijk ons in een mail.Op 26 februari is mogelijk een wolf gezien in het bos bij Gijsselte. Een hardloper maakt melding van een dier met een grote grijzige staart, die hij zag wegglippen tussen de bomen.Gezien de locaties van de waarnemingen lijkt het er op dat het om de wolf gaat die is doodgereden, al is dit niet met zekerheid te zeggen.Aan de hand van de plaatsen waar de wolf gespot is, is te zien dat de wolf een route heeft gevolgd uit de richting van Emmen, via Aalden en Gijsselte in de richting van Ruinen en zo naar de A28 bij Veeningen.Heeft u de afgelopen weken een wolf gezien? Wij horen het graag! Uw ervaringen en foto's kunt u sturen naar website@rtvdrenthe.nl.