Meppelaar gooit drugs uit het raam bij achtervolging

De politie zette de achtervolging in na het negeren van een stopteken (foto: Hugo Boogaerdt / RTV Drenthe)

MEPPEL - Na een achtervolging is afgelopen nacht een 23-jarige man uit Meppel aangehouden. Hij wordt verdacht van harddrugsbezit en het veroorzaken van gevaar op de weg.

De politie wilde de man controleren op de Ampère in Meppel. De man negeerde een stopteken, en de achtervolging werd ingezet.



Er werd een tweede politieauto opgeroepen om een blokkade op te zetten. De automobilist minderde geen vaart en wist de blokkade te ontwijken. Hij vervolgde zijn weg, waarbij hij verschillende verkeersregels overtrad. Zo reed hij onder andere langs de verkeerde kant van een vluchtheuvel.



Uit het raam gegooid

Onderweg gooide de man meerdere keren iets uit zijn raam. Uiteindelijk reed hij aan het Mandeveld een weiland in, omdat de andere rijrichtingen versperd waren. Daar kon hij tot stoppen worden gebracht. De man werd aangehouden. Bij zijn fouillering werd een mes gevonden.



Er is vervolgens gezocht op de locaties waar de man iets uit het raam had gegooid. Daarbij werden meerdere wikkels met vermoedelijk harddrugs gevonden. Ook deze zijn in beslag genomen en zullen getest worden om de precieze inhoud te kunnen vaststellen. Ook de auto van de verdachte is in beslag genomen voor nader onderzoek.