Kunstenaars dienen schadeclaim in over kunstwerk Stationsplein

ASSEN - De vier kunstenaarscollectieven die aan de slag gingen om een kunstwerk te maken voor het nieuwe Stationsplein in Assen, dienen schadeclaims in bij de gemeente.

Dit schrijft Dagblad van het Noorden vandaag.Er zijn ontwerpen gemaakt, er is een winnaar gekozen, maar op het laatste moment trok de gemeente de kunstopdracht in. De reden was dat er getwijfeld werd aan het draagvlak onder de inwoners van Assen voor het gekozen ontwerp.De kunstcommissie, die het winnende ontwerp koos, is hier niet blij mee. Ze hadden van de gemeente een bindend adviesrecht gekregen.De commissie koos voor de hond Mannes, een ontwerp door het Rotterdamse bureau Nio architecten. Jouke Kleerebezem, die als extern kunstadviseur deel uitmaakte van de commissie, vindt het een goede, zwaarwegende en verantwoorde keuze, zegt hij tegen Dagblad van het Noorden: "Vanuit de gemeente wordt druk uitgeoefend om de kwestie binnenskamers te houden. We hebben zwijgplicht opgelegd gekregen en mogen het winnende ontwerp niet naar buiten brengen. Daar houden wij ons niet aan."Volgens de krant wil verantwoordelijk wethouder Maurice Hoogeveen hangende de bezwaarprocedure niet reageren.