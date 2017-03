Huus van de Taol viert tienjarig bestaan: 'Niet gedacht dat we er zo bij zouden zitten in 2017'

Het Huus van de Taol viert vandaag haar tienjarig bestaan (foto: Janet Oortwijn) Er kwamen tientallen mensen af op de feestelijke open dag (foto: Janet Oortwijn)

BEILEN - Het is feest in Beilen vandaag, want het Huus van de Taol viert vandaag haar tienjarig bestaan.

En dat wordt gevierd met een open dag, waar tientallen mensen op af komen.



"Wij zijn trots op onze taal", vertelt een bezoeker. "Het Huus van de Taol helpt er zeker aan mee om het Drents vaker te gebruiken."



1 maart 2007

Op 1 maart 2007 ontstond stichting het Huus van de Taol uit stichting Dentse Taol, het Drentse Boek en het tijdschrift Oeze Volk. Een goede zet, volgens directeur Jan Germs, die eerst bij stichting Drentse Taol werkte.



"Wij zijn zo eigenwijs om te denken dat iedereen het Huus van de Taol in Drenthe kent", lacht Germs. "Maar daar moet maar eens gedegen onderzoek naar gedaan worden."



Bekendheid via verschillende projecten

De stichting die het gebruik van het Drents stimuleert kent verschillende hoogtepunten die aan naamsbekendheid hebben bijgedragen. "In 2009 toen wij nog niet zo lang Huus van de Taol waren, hadden we de start van de Ronde van Spanje, de Vuelta, in Drenthe", blikt de directeur terug.



"We hebben toen het boekje Vueltaol gemaakt, met een Drentse, Nederlandse en Spaanse zin. Daar zijn we zo bekend mee geworden. We zijn in heel veel landelijke journaals en kranten gekomen, dat heeft ons veel bekendheid op geleverd."



Ook het Drents Liedjesfestival, het tijdschrift Zinnig en het jaarboek B'Art zijn andere projecten die bijdragen aan het gebruik van de Drentse streektaal.



'Heet hangijzer'

Stiekem heeft Germs nog wel wat wensen voor de toekomst: "Ik hoop dat het Drents een heel klein plekje in het onderwijs krijgt. En, maar dat is een beetje een heet hangijzer, dat er onder de plaatsnaamborden een onderbordje komt met de Drentse naam. We moeten Westerbork niet vervangen door Börk, maar een bordje eronder. Dan weten toeristen ook dat hier een streektaal gebruikt wordt en dat we daar zijn we trots op. Dat vertel je ermee."



'Geweldige plek'

De directeur is trots op het Huus van de Taol. "Ik had tien jaar geleden niet durven hopen dat we er zo bij zouden zitten." In 2015 verruilde de stichting het industrieterrein vlakbij het station voor een plek in het gemeentehuis. "We zitten er goed bij. Met een centrale plek in het dorp en een mooie uitstraling. Regelmatig komen er mensen zomaar binnenlopen. We zitten op een geweldige plek."

Door: Janet Oortwijn