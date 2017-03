Twee gewonden bij ongeluk Dwingeloo

De bestuurder en de inzittende zijn met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis (foto: Aise van Beets)

DWINGELOO - Op het Westeinde in Dwingeloo zijn gistermiddag twee mensen gewond geraakt bij een ongeluk.

Een 27-jarige automobilist uit de gemeente Steenwijkerland reed over het Westeinde vanuit Dwingeloo in de richting van Ruinen. Op een bepaald moment kwam hij op de linker weghelft terecht. Een tegemoetkomende 57-jarige automobilist uit Ruinen moest naar links uitwijken om een frontale botsing te voorkomen. Hij kon niet vermijden dat beide auto’s elkaar raakten.



De auto van de 27-jarige raakte vervolgens meerdere bomen voordat hij tot stilstand kwam. De bestuurder en de 20-jarige inzittende uit Dwingeloo zijn met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. De 57-jarige automobilist kwam met de schrik vrij.



Geen rijbewijs en GHB op zak

Bij controle bleek de 27-jarige bestuurder geen geldig rijbewijs te hebben. In zijn auto werd een fles met doorzichtige vloeistof, vermoedelijk GHB, aangetroffen. Van de man is een bloedproef afgenomen om vast te stellen of hij onder invloed van verdovende middelen heeft gereden. De fles met vloeistof is in beslag genomen om de inhoud te kunnen testen.