In Overijssel gevonden lichaam blijkt vermiste vrouw uit Noordscheschut

Het lichaam is van een 66-jarige vrouw uit Noordscheschut (foto: Persbureau Meter) De vrouw werd al sinds 25 februari vermist (foto: Persbureau Meter)

HASSELT - ​In het Zwartewater bij Hasselt is gistermiddag het lichaam gevonden van een vrouw.

Het blijkt te gaan om een 66-jarige vrouw uit Noordscheschut.



Ze werd al sinds 25 februari vermist. Ze was voor het laatst gezien in Hardenberg. Daar werd eerder al in het water bij het ziekenhuis naar de vrouw gezocht, aangezien ze daar als laatste was gezien.



Uit onderzoek is gebleken dat er geen sprake is van een misdrijf.