Underdog E&O wil verrassen in play-offs

HANDBAL - Een onmogelijke opgave. Dat is de algemene gedachte over de missie van de handbalheren van E&O in de play-offs om het landskampioenschap. Bij de beste 3 ploegen eindigen in de poule met Hurry Up, BEVO en Volendam betekent promotie naar de BENE-League. "Er liggen kansen", aldus E&O-trainer/coach Edwin Kippers. "Maar dan moeten we wel allemaal top zijn."

De coach voelt dat zijn team klaar is voor de strijd in de play-offs. "Absoluut. Veel meer dan vorig jaar bijvoorbeeld. Dat merk ik aan de manier van trainen en ook de spanning in de groep. Er wordt harder getraind. Fanatieker ook. Of het een must is om te promoveren? Dat weet ik niet, maar het is misschien wel bepalend voor de toekomst van dit team. Promoveren we niet dan zullen er spelers zijn die wellicht vertrekken."



Voor Kippers zijn de cruciale weken van het seizoen ook mogelijk zijn laatste weken als trainer van de club uit Emmen. De oefenmeester heeft weliswaar nog niet met de club gesproken, maar heeft wel al laten weten liever niet nog een seizoen in de eredivisie te willen acteren. Daarnaast wordt Kippers genoemd als coach van de Handbalacademie.



Maar zover is het dus nog niet en wellicht blijft Kippers wel gewoon bij E&O en die kans wordt alleen maar groter als de Emmenaren promoveren. In een hele competitie moet E&O dan één opponent onder zich houden, in een poule met Hurry Up, BEVO en Volendam. Uitgerekend dus in de moeilijkste poule van de twee, beseft ook Kippers. "Als je kijkt naar de andere poule, waarin Swift tegen Quintus speelt en verder tegen Aalsmeer en Lions én je weet dat Quintus kampt met personele problemen dan ben je geneigd te zeggen dat in die poule betere kansen liggen. Maar dat weet je niet vantevoren. Bovendien hebben we tegen elkaar gezegd dat we de reguliere competitie zo goed mogelijk wilden beëindigen, dus met een kampioenschap. Natuurlijk hebben we daar niets mee gewonnen, maar het zegt deze club toch wel veel. Zeker als je bekijkt waar E&O vandaan komt. We zijn eigenlijk nog maar net gered van de ondergang en worden nu kampioen van de eredivisie en mogen spelen voor promotie naar de BENE-League. Daar zijn we best trots op."



Wedstrijden tegen Hurry Up kunnen alle kanten opgaan. Dat heeft het verleden wel bewezen, al ben ik wel heel realistisch.. want als zij het niveau halen van vorige week zondag in de Europacup dan zijn ze niet te kloppen door ons. Maar het blijft natuurlijk wel een derby. De andere twee clubs, BEVO en Volendam, zijn niet in topvorm. Toch hebben deze ploegen het hele jaar topwedstrijden gespeeld. Daarom hebben ze simpelweg een voorsprong op ons. Wat het perfecte scenario is. Thuis proberen te winnen en één uitduel stunten. Ik denk dat een club minimaal 6 punten moet halen om bij de beste drie te eindigen en dus te promoveren naar de BENE-League."



E&O start de play-offs vanavond met een uitduel in Panningen tegen BEVO. "Daar liggen kansen, al zijn we daar de laatste keren redelijk de hal uitgeveegd. Maar de komst van de Kroatische opbouwspeler Marko Vidovic hebben we meer power in de ploeg. Als wij daar de dekking op orde hebben en onze keepers in vorm zijn, dan valt er iets te halen. Dan moeten we er aanvallend wel voor zorgen dat we ons eigen spel kunnen en het tempo kunnen bepalen. Als we meemoeten in het tempo waarin wekelijks wordt gespeeld in de BENE-League dan krijgen we het heel lastig."

