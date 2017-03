Verloting auto loopt uit de hand in Meppel

Het vijfjarig bestaan van de Jumbo in Meppel werd gevierd met een verloting (foto: archief RTV Drenthe)

MEPPEL - De verloting van onder andere een auto in verband met het vijfjarig bestaan van de Jumbo in Meppel is vrijdagavond uit de hand gelopen.





Door onduidelijkheid over de spelregels liepen de gemoederen hoog op. Een menigte verzamelde zich voor de supermarkt en liet haar ongenoegen duidelijk blijken.



Volgens de spelregels op het kaartje moesten de getrokken winnaars aanwezig zijn bij de prijsuitreiking en in het bezit zijn van een geldig legitimatiebewijs. Welgeteld één van de vijf prijswinnaars was aanwezig. "De rest wordt gebeld en krijgt hun prijs alsnog", liet een woordvoerder van de Jumbo de aanwezigen weten.







Dit zorgde voor boze en verontwaardigde reacties op het Rembrandtplein, zoals op het filmpje is te zien en te horen.



