'De wolf is een last voor ons land'

ASSEN - De wolf is een last voor Nederland. Dat zei Pim Lollinga van Faunavisie Wildcare vanmiddag in het radioprogramma Cassata.

Lollinga reageerde vanmiddag op Radio Drenthe naar aanleiding van de wolf die op de A28 bij Veeningen is doodgereden."In eerste instantie is de wolf een last voor Nederland vanuit het oogpunt van het dierenwelzijn. Twee van de wolven die hier geweest zijn, zijn platgereden. Honderd procent van de wolven zijn dus verkeersslachtoffer geworden", vertelt Lollinga."Ik denk dat je moet voorkomen dat je die Oostvaardersplassen-verhalen gaat krijgen. Dieren die door de honger daar dood liggen te gaan. Maar goed, we hebben heel veel kindertjes die op de fiets naar school gaan, dus echt dood gaan van de honger hoeven ze niet natuurlijk. Dat mag je niet uitsluiten."Volgens Lollinga is de wolf wel welkom, maar is ons land niet geschikt voor wolven. "We blijven toch met die snelwegen zitten. En die gekanaliseerde wateren. Zo'n wolf probeert door druk van mensen een andere locatie op te zoeken en als de wolf in het kanaal valt en hij kan er niet uitkomen, dan verdrinkt-ie. Ik zou haast zeggen dat het lot al vast ligt voor de wolf in Nederland."Lollinga maakt zich zorgen over het tumult dat is ontstaan door het spotten van de wolf. "Ik ben bang dat we een hetze gaan krijgen tegen de wolf, zoals met de steenmarter in Groningen. En dit is zeker niet de laatste wolf is in Drenthe."