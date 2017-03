Bergtrui en derde plek voor Bosman in Ster van Zwolle

Bosman in de bollentrui (foto: RTV Drenthe/Karin Mulder) Jakobsen juicht in de Ster van Zwolle (foto: RTV Drenthe/Karin Mulder)

WIELRENNEN - De 57e editie van de Ster van Zwolle is gewonnen door Fabio Jakobsen. De Nederlands kampioen bij de beloften troefde in de sprint Jim Lindenburg af. Gert-Jan Bosman uit Emmen werd derde. Hij kreeg bovendien de bergtrui om zijn schouders op basis van de beklimming van de Lemelerberg.

De openingswedstrijd van het Nederlandse amateurseizoen over 180 kilometer telt dit jaar mee voor de Topcompetitie. Al na 25 kilometer ontstond er een kopgroep van negen man met onder meer Bosman. De geboren Emmenaar werd vergezeld door Jakobsen, Lindenburg, Yannick Detant, René Hooghiemster, Melvin van Zijl, Dick Janssen, Wim Kleiman en Dex Groen. De maximale voorsprong van de koplopers liep op tot boven de negen minuten.



In de finale op de Ceintuurbaan in Zwolle bewees Jakobsen over de beste benen te beschikken.De renner van SEG Racing kroonde zich vorig jaar op Goeree-Overflakkee tot Nederlands kampioen wielrennen bij de beloften.

Door: Karin Mulder