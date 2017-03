Ensing dertiende bij debuut in Strade Bianche

Ensing komt als dertiende over de meet (foto: RTV Drenthe/Karin Mulder)

WIELRENNEN - Janneke Ensing uit Gieten heeft de Strade Bianche op de dertiende plaats afgesloten. De rijdster van Alé Cipollini gaf 1.16 toe op de Italiaanse winnares Elisa Longo Borghini.

De 30-jarige Ensing nam voor het eerst deel aan de Strade Biance, een koers die vooral bekend is vanwege de route over witte Toscaanse gravelwegen. Het is tevens de eerste WorldTour-wedstrijd voor vrouwen van dit seizoen.



Longo Borghini bleef na 127 kilometer in Siena de Poolse Katarzyna Niewiadoma en de Britse Elizabeth Deignan net voor. Lucinda Brand (vierde) en Annemiek van Vleuten (vijfde) vielen buiten het podium.