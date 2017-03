Nederlands kampioene Joling speelt bijrol op WK

Marije Joling kan geen potten breken in Hamar (foto: RTV Drenthe)

SCHAATSEN - Marije Joling heeft een teleurstellende eerste dag achter de rug bij de WK allround in Hamar. De Nederlands kampioene én kersvers Drents sportvrouw van het jaar staat voorlopig op de twaalfde plek.

De 29-jarige Joling klokte op de 500 meter - de eerste afstand van het toernooi - met 40,23 de vijftiende tijd. De 3.000 meter reed de schaatsster uit Assen in 4.07,91, oftewel de achtste tijd. In het algemeen klassement bezet Joling de tegenvallende twaalfde positie.



De Japanse Miho Takagi gaat na twee afstanden in het Vikingschip verrassend aan de leiding. Ireen Wüst staat tweede, Antoinette de Jong is de nummer drie.