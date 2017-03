Ruiters graag naar samengestelde wedstrijd Westerbork: 'Je moet er snel bij zijn'

WESTERBORK - Als de weersomstandigheden deze keer geen roet in het eten gooien dan staat Westerbork op 8 en 9 april in het teken van de samengestelde wedstrijd. Ruiters staan in de rij voor het veelzijdige paardensportevenement.

Vrijwilligers zijn al in januari begonnen met het opbouwen van zo'n veertig natuurlijke hindernissen in de omgeving van de Prinses Margriet Manege. Vorig jaar ging de wedstrijd vanwege regenval niet door en kon alles weer worden afgebroken, zonder dat er ook maar één paard overheen was gesprongen.Voorzitter Marjan Uylenbroek laat zich niet ontmoedigen. "Vorig jaar was natuurlijk een enorme domper, maar we zijn nu zeker niet minder gemotiveerd. We rekenen zeker om 400 deelnemers, ook uit landen uit Oost-Europa en China."Bij de samengestelde wedstrijd rijden de deelnemers een dressuurproef, een springparcours en de cross. Het is daarmee de meest veelzijdige tak van de paardensport. "Je bent lekker de hele dag met je paard bezig. Een geweldige sport", zegt deelneemster Wieneke Hadderingh.Volgens Hadderingh is de wedstrijd in Westerbork de jaren flink gegroeid en heeft het evenement een goede reputatie opgebouwd. "Als je hier mee wilt doen, dan moet je er heel snel bij zijn, want anders sta je op de wachtlijst."De sport is niet zonder risico's, maar volgens parcoursbouwer Han de Jong is er de laatste jaren erg veel aandacht voor veiligheid. "We werken bij moeilijke hindernissen met bomen van kunststof. Als een paard daar op zou vallen dan breekt de boom." Ook zijn er tijdens de wedstrijd veel juryleden op de been om toezicht te houden.Amazone Wieneke Hadderingh vindt dat de risico's wel meevallen. "Moet je spreken van een risico of van een kick? Ik zie de cross vooral als een uitdaging. Het is toch geweldig om met je paard bijvoorbeeld over een picknicktafel te springen."