Klazienaveen klopt Noordscheschut, domper voor DZOH

VOETBAL - Klazienaveen heeft in een Drents onderonsje prima zaken gedaan in de 2e klasse J. De ploeg van trainer Erwin van Oosten zegevierde met klinkende cijfers op bezoek bij het hoger geklasseerde Noordscheschut: 0-3.

Voor Klazienaveen opende Yorin Habing de score vlak voor de pauze. Tom Bornkamp tekende na een uur spelen voor het tweede doelpunt. De bezoekers gaven hun zege extra glans middels een derde treffer, gemaakt door Patrick Bloemberg.Door de driepunter gaat Klazienaveen op de ranglijst omhoog van zes naar vier. Noordscheschut zakt een positie en staat nu vijfde. Klazienaveen neemt het in de volgende speelronde op tegen De Weide, de nummer twee van het klassement.DZOH liet verrassend punten liggen in de uitwedstrijd tegen Aduard 2000. Het duel met de hekkensluiter eindigde in 2-2. DZOH kwam zelfs op een 2-0 achterstand. Door twee doelpunten van Roy Stroeve kwam de equipe uit Emmen alsnog op gelijke hoogte.Ondanks de remise blijft DZOH op de derde plaats staan in de 2e klasse J. De voorsprong op Klazienaveen is echter slechts een puntje.LTC ging voor eigen publiek onderuit tegen NEC Delfzijl: 0-2. Ruben Stam zette de Groningers op voorsprong. Pas vlak voor tijd legde Dion Zimmerman de eindstand vast.Door de nederlaag blijft LTC op de twaalfde plek steken. Zuidhorn, de nummer elf van de rangschikking, verzamelde drie punten meer dan de club uit Assen.