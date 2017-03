'Warmste 4 maart in 65 jaar in Eelde'

EELDE - In 65 jaar tijd is het op 4 maart niet meer zo warm geweest op het KNMI-station in Eelde.

Dat meldt RTV Drenthe-weerman Roland van der Zwaag. Het dagrecord dateert uit 1939 met 15,6 graden. Dat is niet gehaald, want de maximumtemperatuur is vandaag in Eelde uitgekomen op 13,2 graden.Ook in Hoogeveen liep de temperatuur op tot 13,2 graden. Het dagrecord op KNMI-station Hoogeveen dateert uit 1998 (13,6 graden), dat is net niet gebroken.In het zuidoosten van de provincie is het 14 graden geworden. Morgen wordt het met 10 graden ook vrij zacht, maar dagrecords zitten er de komende dagen niet in.