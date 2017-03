'Waarnemend commissaris snel nodig in belang van Drentse zaak'

ASSEN - VVD-Kamerlid Erik Ziengs uit Assen vindt dat het opstappen van Jacques Tichelaar als commissaris van de koning op een uiterst ongelukkig moment plaatsvindt.

"Het is een persoonlijk drama natuurlijk voor de commissaris op toch wel een ongelukkig moment. We gaan de verkiezingen in en we hebben straks een heel traject dat er weer een kabinet wordt samengesteld", aldus Ziengs vanmiddag in het radioprogramma Cassata."Men zegt dan altijd dat commissarissen zich daar niet mee bemoeien, maar over het algemeen zorgen die vaak wel dat de belangen van een provincie onder de aandacht gebracht worden.""Tichelaar heeft altijd vooropgelopen in dat soort gelegenheden. Heeft natuurlijk ook kennis in de materie van het hele traject, omdat hij daar zelf in het verleden betrokken bij geweest is als Tweede Kamerlid. Al met al een ongelukkig moment en een persoonlijk drama voor Jacques zelf", vertelt Ziengs.Ziengs vindt dat Drenthe op korte termijn een interimmer nodig heeft. "Ik denk dat het college mans genoeg is, maar ik denk dat het verstandig is dat je op korte termijn in ieder geval zorgt voor een interimmer. We gaan een periode tegemoet waarin we de verkiezingen hebben en waarin straks een regering geformeerd wordt.""Dat betekent dus dat de belangen van Drenthe op dat moment ook verkocht moeten worden richting het Haagse. Ik denk dat bij de zoektocht naar een interimmer goed gekeken moet worden naar iemand die dat in huis heeft", zegt het Tweede Kamerlid van de VVD.Dinsdag zitten Provinciale Staten om tafel om te kijken of er een externe waarnemer moet komen. Ook wordt dan begonnen met het zoeken naar een opvolger van Tichelaar.