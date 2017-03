Borger op effectiviteit langs Vitesse '63

VOETBAL - Borger ontving vanmiddag Vitesse '63 uit Koekange; een degradatieduel in de 3e klasse D. Op sportpark De Drift toonde de thuisploeg zich het meest effectief en besliste de wedstrijd met een 4-0 overwinning. Dit na een 3-0 ruststand.

Bij afwezigheid van Vitesse '63-trainer Johan Knoll kwam de coaching bij de gasten van Henk Nijstad. Deze wist zijn ploeg de eerste 20 minuten van de wedstrijd op scherp te houden. Een overwicht werd echter niet in kansen en goals uitgedrukt. Het allereerste moment van dreiging van Borger was meteen raak. In de 20e minuut viel een zwakke voorzet via de schouder van Diederik Oosterwijk binnen de palen.Amper 5 minuten later leek Vitesse '63 alsnog loon naar werken te krijgen. Binnen het strafschopgebied kreeg Ruben Keizer kans om een hoek te kiezen maar koos voor de benen van doelman Edwin Haandrikman die goed pareerde. Jeffrey Spelten liet 10 minuten daarna zien hoe je kansen benut. Een afvallende bal viel voor zijn voeten die hij vervolgens snoeihard in de rechter benedenhoek schoot; de tweede kans van de wedstrijd en de tweede goal.Vitesse '63 was onder de indruk en begon verder weg te zakken na een goede openingsfase. Borger schakelde nog een tandje bij en dat leverde binnen 2 minuten de 3-0 op. Een hoekschop werd keurig binnen gekopt door Sander van der Veen. Dit was tevens de ruststand.Trainer Arne Joling van Borger liet zijn ploeg inzakken waardoor de gasten meer balbezit kregen. Pas na een kwartier leverde dit een eerste kansje op. Een geplaatste krul van Bart Jan van Dijk miste kracht waardoor de goed keepende Haandrikman de bal uit de kruising kon plukken. 20 minuten voor tijd smoorde een schot van Jeroen Oldergarm nog binnen een druk 16 metergebied.Vlak voor tijd bracht Albert Stevens de eindstand op 4-0. Met zijn chocoladebeen prikte hij de bal vanuit een moeilijke hoek richting kruising. Dit was tevens de eindstand waarmee de thuisploeg voorlopig op de veilige 10e plek staat.