Assen 30.000 euro kwijt voor kunstwerk dat niet komt

ASSEN - De kunstopdracht voor het nieuwe stationsgebied, waar het college van burgemeester en wethouders van Assen een streep door heeft gehaald, kostte de gemeente tot nu toe 30.000 euro.

Dat schrijven b en w aan de fractie van OpAssen. De partij stelde vragen over het terugtrekken van de kunstopdracht en wilde onder meer weten hoe hoog de gemaakte kosten waren. De gemeente trok 445.000 euro uit voor dit project."Er is tot op heden ongeveer 30.000 euro aan voorbereidingskosten gemaakt. Dit is inclusief schetsvergoeding voor de kunstenaars, advertentiekosten, inhuur adviseurs en exclusief interne uren die niet ten laste van het kunstbudget komen. Dit betekent dat er nog een uitvoeringsbudget van ongeveer 418.000 beschikbaar is", schrijven b en w.Mogelijk vallen de kosten hoger uit, omdat de vier kunstenaarscollectieven die aan de slag gingen om een kunstwerk te maken, schadeclaims indienen bij de gemeente.Burgemeester en wethouders van Assen laten verder weten dat er geen onderzoek gedaan is naar het draagvlak voor het winnende ontwerp. De reden dat de gemeente de kunstopdracht op het laatste moment introk, was dat er getwijfeld werd aan het draagvlak onder de inwoners van Assen voor het gekozen ontwerp."De kunstwerken lijken op voorhand discussie op te zullen roepen onder inwoners door de letterlijke interpretatie, de nadruk op techniek of de wisselwerking met omgeving", aldus b en w.OpAssen wilde ook weten of het college gedacht heeft aan een zogeheten 'graffiti-wall'. Volgens b en w gaat dit over het toekomstige kunstwerk in de Vredeveldsetunnel. "Dit is een afzonderlijke kunstopdracht die los staat van de nu afgebroken aanbesteding voor drie gecombineerde kunstwerken."B en w schrijven dat voor deze opdracht inmiddels een aantal kunstenaars geselecteerd is die een ontwerp mogen maken. "De belangrijkste opdracht die zij hebben meegekregen, is om de verbinding tussen stad en landschap op deze plek te verbeelden."