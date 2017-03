HZVV zet forse stap naar titel

VOETBAL - HZVV heeft een aanval van eerste achtervolger d'Olde Veste succesvol afgeslagen. De lijstaanvoerder in de 1e klasse E won de topper op vreemde bodem met 2-0.

In een matige eerste helft kreeg het publiek in Steenwijk nauwelijks kansen te zien. HZVV speelde compact, gaf nauwelijks ruimte weg, maar creëerde ook weinig. Na ruim 17 minuten spelen kwam de koploper uit Hoogeveen op voorsprong. Frank Strijker schoot een strafschop onberispelijk binnen. d'Olde Veste kreeg nagenoeg geen kansen en zag vier minuten voor rust verdediger Martijn Strijker met rood verdwijnen, na een forse overtreding op Reza Hosseini.d'Olde Veste begon na rust offensiever te voetballen, zonder overigens echt gevaarlijk te worden. Toen de storm van de thuisclub ging liggen, scoorde HZVV opnieuw via Frank Strijker. Voor de goaltjesdief betekende het al zijn twintigste doelpunt van het seizoen.Het duel eindigde voor HZVV, ondanks de driepunter, in mineur. Nick Neumann raakte een minuut voor tijd geblesseerd na een stevige overtreding van 'd Olde Veste-invaller Clint Kruisweg, die met rood moest vertrekken. De schade bij Neumann, die ongelukkig naar het gras ging en geruime tijd verzorging moest ondergaan, is vermoedelijk een gebroken sleutelbeen. De scheidsrechter van dienst besloot na het lange oponthoud maar direct af te fluiten.Door de zege heeft HZVV nu 8 punten voorsprong op Drachtster Boys, de nieuwe nummer 2. d'Olde Veste maakt een pas op de plaats en staat nu 3e. Over een week speelt HZVV wederom een topper, dan tegen Drachtster Boys.Drenthina ging thuis onderuit tegen PKC'83. De Emmenaren begonnen nog wel hoopvol aan de wedstrijd. Mark Lubberts hielp Drenthina na een kwartier spelen aan de 1-0. In het eerste kwartier na de pauze liet PKC het duel volledig kantelen. Door doelpunten van Jordi Striedelmeijer en Hüseyin Kurt zegevierden de Groningers met 2-1. Drenthina blijft met slechts 4 punten uit 17 duels de afgetekende hekkensluiter in de 1e klasse E.