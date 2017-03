Zeer matig ACV beleeft geweldig weekend

VOETBAL - ACV-middenvelder Haaye Feenstra was na afloop heel eerlijk over de prestatie van zijn team in het met 2-1 gewonnen inhaalduel tegen NSC Nijkerk. "Het was dramatisch, maar het zijn wel drie punten."

Die drie punten bezorgen de Assenaren een heerlijk weekend, want door de zege is ACV koploper DOVO nu tot op twee punten genaderd terwijl de Drentse club twee duels minder heeft gespeeld. Bovendien verloor nummer 3, CSV Apeldoorn, met 4-6 van Oranje Nassau en speelde de nummer van de ranglijst, Staphorst, met 1-1 gelijk tegen Eemdijk.DOVO heeft nu 42 punten uit 21 duels. ACV staat op 40 uit 19, Apeldoorn volgt met 36 uit 20 en Staphorst heeft net als Genemuiden 35 punten behaald uit 20 duels. "We liggen op kampioenskoers", aldus Feenstra. "Maar we kijken van week naar week. We gaan hier niet meer roepen dat we even kampioen worden en promoveren. We hebben geleerd van de afgelopen seizoenen."ACV kwam heel goedkoop op 1-0 door knullig balverlies in de achterhoede van de gasten. Thomas Metzemaekers profiteerde optimaal, passeerde NSC-doelman Patrick ter Maten en schoot simpel in het lege doel.Op slag van rust zorgde Saber Hendriks, met zijn zevende treffer van het seizoen, voor de 2-0. Hendriks gleed de bal binnen uit een voorzet van Metzemaekers, die werd verlengd door Jonah van der Werf.De voorsprong van de Assenaren bij rust was verre van verdiend. NSC voetbalde beter, gemakkelijk ook, maar stichtte nauwelijks gevaar.Zo'n twintig minuten voor tijd kwam de spanning weer terug in de wedstrijd door een fraaie treffer van Eyup Terlemez. De flankspeler promoveerde een counter, met een hard schot in de korte hoek, voor de 2-1. Daarmee was de spanning weer helemaal terug en die bleef er tot het laatste fluitsignaal, want ACV was slordig in de counter en vergat daardoor het duel op slot te gooien. NSC probeerde er nog wel een slotoffensief uit te gooien, maar de ploeg uit Nijkerk bewees waarom de club één van de minst scorende ploegen in de hoofdklasse B is: echte kansen bleven uit.