Sudosa-Desto weet weer wat winnen is

Sudosa-Desto verslaat de hekkensluiter (archieffoto: Henk Kuhl)

VOLLEYBAL - De dames van Sudosa-Desto hebben na drie opeenvolgende nederlagen weer gewonnen in de Topdivisie. De ploeg van Mark Afman en Erwin Sikkema rekende in vijf sets af met DeVoKo: 2-3.

De winst in de uitwedstrijd was voor Sudosa-Desto noodzakelijk om niet naar de laatste plaats van de ranglijst te zakken. De equipe uit Assen had voorafgaand aan het duel slechts een punt voorsprong op DeVoKo.



Sudosa-Desto schoot in sportcomplex Dorper Esch in Denekamp slecht uit de startblokken. De eerste set ging met pijnlijke cijfers verloren (25-11). Sudosa-Desto herstelde zich in de twee daaropvolgende sets, maar DeVoKo dwong daarna toch een vijfsetter af. De gasten trokken uiteindelijk toch aan het langste eind (14-16).



Ondanks de overwinning staat Sudosa-Desto nog altijd voor een loodzware opgave om lijfsbehoud in de Topdivisie te bewerkstelligen. De Drentse formatie blijft tegen een forse achterstand aankijken op Huizen, dat op een veilige tiende positie staat.