Sinkhole in de buurt van De Nieuwe Kolk in Assen

De sinkhole in de Weiersstraat (foto: Persbureau Meter)

ASSEN - In de Weiersstraat, vlakbij De Nieuwe Kolk, is vanavond een gat in de weg ontstaan van een vierkante meter.

De zogeheten sinkhole was twee meter diep en werd mogelijk veroorzaakt door een rioleringslekkage, waarbij zand onder het asfalt werd weggespoeld.



Er zijn geen ongelukken gebeurd. Het asfalt in de straat is inmiddels weer hersteld.