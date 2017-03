Elma de Vries wint na tien jaar opnieuw KNSB-Cup

MARATHONSCHAATSEN - Elma de Vries uit Meppel heeft vanavond in Amsterdam de KNSB-Cup gewonnen. Tijdens de laatste wedstrijd van het seizoen finishte ze als tweede achter Irene Schouten. Corina Strikwerda werd derde en eindigde ook op de derde plaats in het eindklassement.

De Vries had voorafgaand aan deze veertiende en laatste wedstrijd een voorsprong van vier punten op Lisa van der Geest en twaalf punten op haar ploeggenote Iris van der Stelt. En dus was de finale bloedstollend.Zowel de ploeg van De Vries, Palet Schilderwerken, als MK Basics moesten flink aan de bak op de Jaap Edenbaan. De Drentse, nu 33 jaar, was in 2007 ook al de beste van het klassement.Met een grote lach sprong Kevin Hoekstra op de hoogste trede van het podium. De man uit Bovensmilde had ook alle reden om te lachen. Hoekstra won in Amsterdam niet alleen de finalewedstrijd bij de Beloften, maar legde ook nog eens beslag op de eindzege in de KPN Marathon Cup.Het was een scenario zoals hij dat alleen maar kon dromen. Klinkt nog altijd als een cliché, maar dat was werkelijk zo. "Dit was helemaal super", stelde Hoekstra. "Ik wilde er graag nog eentje winnen, en als je dat dan doet in het oranje is dat dubbel mooi. En ook nog op zo'n manier. Beter dan vandaag kon het echt niet worden. Een supereinde."De laatste wedstrijd bij de mannen werd gewonnen door Simon Schouten, die ook het eindklassement op zijn naam schreef. Niels Mesu werd tweede, Sjoerd den Hertog finishte vandaag als derde.