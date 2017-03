Hurry-Up in slotseconde naast Volendam

Hurry-Up speelt gelijk tegen Volendam (foto: RTV Drenthe/René Posthuma)

HANDBAL - Hurry-Up is de play-offs om het kampioenschap van Nederland en de strijd om een plaats in de BENE-League begonnen met een gelijkspel. In Zwartemeer werd Volendam in de slotseconde achterhaald. Na een 13-16 ruststand, werd het 27-27.





Hurry-Up begon uitstekend aan de wedstrijd en nam snel een 4-2 voorsprong. Volendam was echter niet naar sporthal De Eendracht afgereisd voor een afstraffing en knokte zich langszij en nam na een kwartier zelfs een 9-10 voorsprong. Volendam, dat met Jan Josef, Leon van Schie en Dennis Schellekens een hoog oud E&O gehalte heeft, kreeg steeds meer zelfvertrouwen en bouwde de voorsprong uit tot een 13-16 ruststand. Het verschil had kleiner kunnen zijn, maar Tommie Falke verzuimde 2 strafworpen te benutten.







Na rust liep Volendam snel uit naar een zes treffers voorsprong (13-19), maar Hurry-Up rechtte nog een keer de rug en bracht de achterstand terug tot 18-20. Het publiek ging achter de ploeg staan en wederom maakte Hurry-Up een grote achterstand goed. Falke, die in de eerste helft nog de schlemiel was, maakte met nog acht minuten spelen, de gelijkmaker (24-24). Na die treffer faalden Mik en Falke oog in oog met Schellekens, waarna Jan Josef Volendam weer aan de leiding bracht.



In een hectische slotfase, leek Hurry-Up het net niet te redden, maar in de laatste milliseconde scoorde Tommie Falke de onverwachte gelijkmaker. Bij Hurry-Up werd Ronald Suelmann topscorer met 7 treffers. De ploeg uit Zwartemeer leefde de afgelopen week op een wolk. Zondag werd er in de EHF Challenge Cup een 11 treffers achterstand omgebogen en plaatste de ploeg van trainer Martin Vlijm zich bij de laatste acht van Europa. Donderdag werd de ploeg gekozen tot sportploeg 2016 van de provincie Drenthe.

Door: René Posthuma Correctie melden