Pijnlijke nederlaag E&O nog pijnlijker door zege Swift Arnhem

HANDBAL - E&O is de play-offs om de landstitel, in poule B, begonnen met een pijnlijke nederlaag. De kampioen van de eredivisie ging met 35-15 over de knie bij BEVO in Panningen.

De avond voor de Emmenaren werd nog pijnlijker toen de eindstand van het duel tussen Quintus en Swift Arnhem, in de andere poule, bekend werd. Swift, de club die tweede werd achter E&O in de eredivisie, won namelijk in Kwintsheul: 26-27.In alle voorbeschouwingen op de play-offs werd poule B getipt als de zwakste van de twee. Maar de spelersgroep van E&O wilde per se de titel pakken. "Natuurlijk denk je nu van.. speelden wij maar in die poule", aldus E&O-trainer Edwin Kippers. "Maar het is zoals het is en ik had eerlijk gezegd ook niet verwacht dat Swift in Kwintsheul zou winnen. Dat is erg knap."De mannen van Kippers begonnen in Panningen nog prima. BEVO pakte wel de voorsprong maar E&O wist ook gaatjes te vinden in de defensie van de thuisclub, die nerveus voor de dag kwam. "Maar bij de stand van 8-5 misten we teveel open kansen en gingen we te frivool spelen. Dat kan niet op dit niveau en dus liep BEVO razendsnel uit. Bij rust was de stand 16-6 en was het duel gespeeld natuurlijk."Kippers probeerde nog van alles. Hij veranderde spelers van posities en met name de wissel op de middenopbouw (Marwin van Offeren voor Martijn Fühler) leek effect te hebben. E&O kwam terug tot 16-10. "Maar vervolgens lopen we tegen drie tijdstraffen aan en staan we zes minuten met een man minder. BEVEO maakte er dankbaar gebruik van en toen was het helemaal over."Kippers is helder over het vervolg van de play-offs, waarin E&O dus minimaal 3e moet worden om te promoveren naar de BENE-League. "Als we wat willen, dan moeten we uit een ander vaatje tappen. Het kan alleen maar beter. We kunnen enigszins mee, maar het is nog lang niet voldoende. We kunnen en moeten nog forse stappen maken."