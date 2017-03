Derde pak slaag op rij voor Olhaco

Olhaco verliest weer ruim (foto: RTV Drenthe/René Posthuma)

VOLLEYBAL - Olhaco komt maar niet weg uit de hoek waar de klappen vallen. De volleyballers van trainer Dennis Luider slikten ook bij Dordrecht een zware nederlaag: 3-0.

Voor Olhaco is het al de derde wedstrijd op rij waarin de ploeg geen set weet te pakken. De afgelopen weken ging de club uit Hoogeveen in de Topdivisie al met dezelfde cijfers onderuit tegen Tilburg en DIO Bedum. In het duel met Dordrecht waren de verschillen in de eerste twee sets klein (28-26, 31-29). De thuisploeg liep in het derde bedrijf duidelijk uit (25-16).



Olhaco heeft met zestien punten uit zeventien duels nog drie ploegen onder zich. Aangezien de laatste vier ploegen degraderen, zal de Drentse club zich in de slotfase van het seizoen dringend moeten herpakken. In de Topdivisie staan nog vijf wedstrijden op het programma.