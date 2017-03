Alex Zomer van MSC naar HZVV

VOETBAL - Alex Zomer verruilt na dit seizoen zondaghoofdklasser MSC voor de koploper van de zaterdag 1e klasse E, HZVV. De 27-jarige centrale verdediger volgt teamgenoot Jos Fidom.

Zomer maakte vier jaar geleden de overstap van vv Hollandscheveld naar MSC. Een forse stap omhoog, maar Zomer was meteen basisspeler in het keurkorps van het toenmalig trainersduo Brandsma en Blom."Ik heb heel veel zin in een nieuwe uitdaging en hopelijk promoveert HZVV naar de hoofdklasse. Zelf hoop ik het seizoen waardig af te sluiten bij MSC. We hebben nog een pittig karwei voor de boeg, in de strijd tegen degradatie, maar ik heb het volste vertrouwen dat we het gaan redden."