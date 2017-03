Fiege terug na ontslag: 'Eerst huisman spelen'

Joop Fiege is terug in Nederland

HANDBAL - Een aandachtige toeschouwer bij Hurry-Up-Volendam. Joop Fiege ging in het eerste weekend na zijn ontslag bij RTV Basel eens kijken bij zijn oude club. "Het leven gaat verder", laat Fiege weten.

Het ontslag kwam voor de bondscoach van de handbalmannen onverwacht. "Hired to be fired zeggen ze. Je moet er altijd rekening mee houden maar dit kwam heel onverwacht." laat Fiege na afloop van de wedstrijd weten, die een glimlach niet kon onderdrukken. "Ze wilden een shockeffect, alleen vandaag hebben ze weer verloren."



Huisman

Fiege is duidelijk over wat hij nu doet. "Huisman spelen. Ik ben in goede doen. Voor volgend seizoen moeten we nog even zien." Inmiddels hebben de eerste clubs al contact opgenomen met Fiege. "Het is nog te vroeg om te zeggen wat ik volgend seizoen ga doen. Laat ik eerst eens een weekje vrij nemen, daarna zien we wel verder."

Door: René Posthuma Correctie melden