Red Giants mag blijven dromen van Final Four

BASKETBAL - Red Giants blijft kansrijk om zich te plaatsen voor de Final Four. De Drentse basketballers verzekerden zich van de overwinning in een uitwedstrijd tegen De Hoppers: 50-73.

Voor Red Giants was het de derde overwinning op rij. De regerend kampioen van de promotiedivisie won de afgelopen periode ook knap van nummer twee Landslake Lions en The Black Eagles. De zege op De Hoppers kwam niet uit de lucht vallen. De zwakke ploeg uit Hoorn staat zonder punten op de laatste plaats.Aan het eind van het seizoen spelen vier teams in de Final Four om zo uit te maken wie zich amateurkampioen van Nederland mag noemen. De winnaar krijgt ook de mogelijkheid om te promoveren naar het hoogste niveau