Eerste nederlaag dames E&O in degradatiepoule

E&O verliest in Limburg (archieffoto: RTV Drenthe/René Posthuma)

HANDBAL - De handbaldames van E&O wachten in de degradatiepoule nog op hun eerste overwinning. Het duel bij V&L in Geleen ging met 26-20 verloren.

E&O wist vanaf het beginsignaal geen aanspraak te maken op een goed resultaat. De ploeg uit Emmen keek na twintig minuten spelen tegen een 9-5 achterstand aan. De eerste helft op Limburgse bodem werd op 12-8 afgesloten. Na de pauze zag E&O de achterstand zelfs nog verder oplopen, tot een maximaal verschil van tien.



In de eerste wedstrijd in de degradatiepoule was de formatie van het trainersduo Frank van der Zanden en Vincent Mooi op een gelijkspel blijven steken tegen Borhave (25-25). As nummer voorlaatst van de Eredivisie begon E&O in de degradatiepoule met twee punten. Na twee van de zes wedstrijden staat de teller op drie punten.