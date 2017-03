Andy Fordham, Ted Hankey en Darryl Fitton gooien pijltjes in Coevorden

Oude dartstijden herleefden in Coevorden (foto: RTV Drenthe)

COEVORDEN - Oude tijden herleefden zaterdagavond in Coevorden. Bekende darters als Andy Fordham, Ted Hankey en Darryl Fitton gooiden hun pijltjes in het bord tijdens een reünie.

De darters kwamen tot een paar jaar geleden geregeld naar Café De Poort in Coevorden, dat bekend stond als dartscafé. Maar in 2008 sloot het café aan de Bentheimerstraat de deuren, vanwege persoonlijke en financiële omstandigheden.



Albert Lubbelinkhof, de vroegere uitbater van het café, wilde oude tijden toch nog weer eens laten herleven en organiseerde het toernooi. Dat werd gehouden in een zalencentrum in Coevorden.