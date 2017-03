Politie haalt twee dronken bestuurders van de weg

EMMEN - De politie heeft in Drenthe afgelopen nacht twee rijbewijzen ingevorderd voor het rijden onder invloed.

Op de Emmerhoutstraat in Emmen belandde een 20-jarige automobilist uit Valthe met zijn auto in de sloot. De man ontkende te hebben gereden, maar uit onderzoek met een warmtebeeldcamera werd vastgesteld dat er alleen iemand op de bestuurdersstoel had gezeten. De man blies een promillage van 1,63.Ook in Coevorden hield de politie een dronken automobilist aan. Na een blaastest kwam daar een alcoholpromillage van 2,17 uit.De politie vorderde ook net over de provinciegrens een rijbewijs in. Een 58-jarige automobilist uit de gemeente Ooststellingwerf werd aangehouden voor rijden onder invloed en het doorrijden na een aanrijding. Hij zou tegen een andere auto zijn gebotst en vervolgens zonder stoppen zijn doorgereden.Agenten troffen de man later aan in Oosterwolde. Na een blaastest bleek hij een alcoholpromillage te hebben van 1,75. Bovendien reed hij met een ongeldig rijbewijs. De auto van de man is in beslag genomen.De politie in Noord-Nederland haalde afgelopen nacht ook nog dronken bestuurders in Groningen en Sneek van de weg. Ook zij moesten hun rijbewijs inleveren.