Anetta Arends uit Pesse grijpt naast titel Miss Boerin

PESSE - Anetta Arends uit Pesse is er niet in geslaagd de titel Miss Boerin 2017 in de wacht te slepen.

De knapste boerin van Nederland komt uit het Limburgse Walem: Ellen Maessen.In het Overijsselse Bathmen streden zaterdagavond tien boerinnen en boerendochters in een missverkiezing tegen elkaar om de titel Miss Boerin 2017. Allemaal staan ze op de Boerinnenkalender.Tijdens de missverkiezing liepen de plattelandsmeiden drie keer over de catwalk. Een keer in overall, een keer in een sexy outfit en tot slot in een avondjurk. Ook was er een agrarische quiz.Benieuwd hoe winnares Ellen Maessen eruit ziet?