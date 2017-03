Deelstra grijpt Nederlands kampioenschap veldlopen

Deelstra de allersnelste in Amstelveen (Foto: Twitter @IwanOprins)

HARDLOPEN - Andrea Deelstra uit Dwingeloo is Nederlands kampioen veldlopen geworden. In het Amsterdamse Bos was de hardloopster de allersnelste.

In een tijd van 25:34 kwam Deelstra over de meet. Daarmee was ze meer dan een minuut sneller dan Jill Holterman, die op 26:42 binnen kwam. Veerle Bakker maakte het podium compleet.



Op het modderige parcours in Noord-Holland liep de Drentse vanaf het startschot in de kopgroep. Bij het ingaan van de laatste ronde kon Deelstra leunen op een comfortabele voorsprong.