Nieuw Buinen laat punten liggen tegen Bergum, Emmen wint periode

Nieuw Buinen vist door de puntendeling achter het net (Foto: RTV Drenthe/René Posthuma)

VOETBAL - Nieuw Buinen is er niet in geslaagd de tweede periode in de 1e klasse F te winnen. Daarvoor was een overwinning noodzakelijk tegen Bergum. Maar na 90 boeiende minuten voetbal kwam de ploeg van trainer Geert Oosterloo niet verder dan een 2-2 gelijkspel. Emmen, dat vandaag niet in actie kwam, profiteerde van de misstap en pakte de periode.





Vrije trap

Nieuw Buinen was de bovenliggende partij, kreeg nog een aantal goede kansen en kwam defensief niet in de problemen. Tot de 33ste minuut. Een vrije trap van Bergum leverde, na aarzelend optreden van doelman Robert Smit, de gelijkmaker op. Steffen Kumpe gaf de bal het laatste zetje (1-1).



In de tweede helft was de partij meer in evenwicht en kregen beide ploegen een aantal kansen. Nieuw Buinen zag een doelpunt van Koen Hateboer worden afgekeurd wegens buitenspel, terwijl aan de andere kant Smit uitstekend redding bracht op een schot van Roan Joostema. Met nog ruim een kwartier te spelen was Smit kansloos op een schot van Alex Bosma en zette de thuisploeg op een 2-1 voorsprong.



Geen periodetitel

Lang kon de thuisclub niet genieten van de voorsprong. Zes minuten later trok Arnoud Bentum de stand weer gelijk, maar de 2-2 was niet genoeg om de tweede periode te winnen. De Buuners gingen op zoek naar de winst, kregen ook een paar kansen, maar de treffer viel niet.



