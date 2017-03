Knappe uitzege MSC bij hoogvlieger

VOETBAL - MSC heeft voor een verrassing gezorgd in de landelijke hoofdklasse A. Nummer vier Silvolde werd in eigen huis verslagen: 1-3.

Na een uur spelen kwamen de Meppelers op achterstand in de Achterhoek. Het antwoord liet niet snel op zich wachten. In de 64ste minuut tekende Justin Benjamins voor de gelijkmaker.In de laatste tien minuten liet de Meppeler middenvelder andermaal van zich horen. Benjamins zorgde voor de voorsprong, waarna Nick Koster drie minuten voor het laatste fluitsignaal de genadeklap uitdeelde.Door de stunt neemt MSC afstand van nummer veertien Alverna. Na negentien duels heeft de formatie van het trainersduo Bijen/Scherpen drieëntwintig punten bij elkaar gesprokkeld. De brede middenmoot komt door de zege in zicht.