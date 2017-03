Herders in lammertijd: 'Nieuw leven, je wordt er echt blij van'

EXLOO - Lange dagen, korte nachten en keihard werken. Het is voor de meeste herders weer lammertijd en dat betekent topdrukte.

Ook bij de kudde in Exloo.Herders Erica Visser en Monique Tielen zijn dag en nacht in de weer om de lammetjes allemaal veilig ter wereld te brengen. Inmiddels heeft de kudde zo'n 170 nieuwe lammetjes erbij. En dat voelt goed.In deze zes weken lammertijd is het dus flink aanpoten voor de herders. "Monique mocht een keer tot half vier 's nachts blijven, maar we zijn inderdaad wel van kwart voor negen 's ochtends tot een uur of elf, twaalf 's avonds bezig", vertelt Visser.De herders proberen wel zoveel mogelijk thuis te slapen, maar dat lukt niet altijd. Toch is het het harde werk wel waard. "Als er dan een lam geboren is en het is midden in de nacht en alles gaat goed, dan trekt het je de nacht wel door", vertelt Tielen. Visser valt haar bij: "Nieuw leven. Resultaat van je werk ook."Volgens de dames is de kudde in goede conditie, maar dat was niet altijd het geval. Een vorige herder kwam in opspraak, omdat hij volgens de stichting de kudde zou verwaarlozen. De herder werd op non-actief gesteld."Er zijn tachtig ooien gestorven, daarvan waren er veel drachtig. Herder Jos Rolbroek keek er niet naar om", liet advocaat Margriet de Jonge namens de Stichting Schaapskudde Exloo eerder aan RTV Drenthe weten.Nog minstens twintig schapen moeten lammeren. Dan breekt er voor de herders in Exloo weer een iets rustigere periode aan.