Volendam overweegt beroep tegen dubieuze gelijkmaker Hurry-Up

Viel de gelijkmaker van Falke binnen de speeltijd? (Foto: RTV Drenthe)

HANDBAL - Volendam overweegt in beroep te gaan tegen de gelijkmaker van Hurry-Up. Falke tekende zaterdagavond in de zoemer voor de 27-27.

Na de gelijkmaker gingen de handen in de lucht bij de gasten uit Noord-Holland, die in de veronderstelling waren dat de goal van Falke na de zoemer viel. Na overleg bij de wedstrijdtafel keurden de arbiters het doelpunt alsnog goed. Sporthal De Eendracht ontplofte van geluk.



Lijnscheidsrechter

Snel na het duel tekende Volendam protest aan. De club overweegt officieel in beroep te gaan tegen de puntendeling. De Noord-Hollandse opponent valt over het feit dat de uiteindelijke beslissing is genomen door de waarnemer en niet de lijnscheidsrechter die het meest dichtbij de situatie stond.



In Zwartemeer maakte de formatie van Martin Vlijm een ruime achterstand (13-19) goed. Veertig tellen voor het eind tekende Suelmann voor de aansluitingstreffer. Teamgenoot Falke kreeg in de slotseconde de bal en verschalkte de doelman van Volendam vanuit de linkerhoek.



Tafelmeneer

Vlijm twijfelde na het duel geen moment over de 27-27. "De tafelmeneer moet fluiten", geeft de Amsterdammer z'n mening over de te volgen procedure. "Als er niet gefloten wordt, is het een doelpunt. De tafel moet fluiten, niemand anders. We doen nog volledig mee."



De tuchtcommissie van de handbalbond kan binnenkort mogelijk een officiële brief van Volendam verwachten.