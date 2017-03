Supermarkten in Hoogeveen doen goede zaken op eerste zondagsopenstelling

HOOGEVEEN - Zes supermarkten in Hoogeveen openden vanmiddag de deuren op de eerste vrije winkelopenstelling, naast de acht koopzondagen per jaar.

"Ja, het is behoorlijk druk", zegt een cassière van de Jumbo-supermarkt in de Tamboerpassage.Maar de drukte in de supermarkt steekt schril af tegen de situatie in de Hoofdstraat. Daar is het stil. De HEMA bijvoorbeeld is niet open. Eigenaar Roeland Hup conformeert zich desgevraagd aan de afspraak alleen gezamenlijk open te gaan op acht speciale koopzondagen. "Misschien dat ik een keer extra open ga als er een speciale themazondag is, maar anders voorlopig niet."De zondagopenstelling is de afgelopen twee jaar een heet hangijzer geweest in de Hoogeveense politiek. De dag des Heren is een rustdag, zo luidde het meerderheidsstandpunt. Dat veranderde pas toen de achterban van GemeenteBelangen haar raadsfractie aanzette tot een wijziging van het collegeprogramma. Een VVD-motie haalde een meerderheid toen twee leden van het CDA daar voor stemden.Uiteindelijk zijn er vandaag, naast de supermarkten, alleen benzinestations, een broodjeshuis en een ijssalon open. Supermarkteigenaar Jan Sieders is in elk geval tevreden met de drukte bij hem in de Jumbo."Ik draai met vier kassa's en een servicebalie. We denken dat het zes weken duurt, dat mensen weten dat ze ook in Hoogeveen terecht kunnen. Dus we verwachten in de zomer zeker zes kassa's open te hebben. En dan is het op den duur ook voor alle boodschappen. En omdat het zaterdag ook heel druk was, is het echt extra omzet."Twee supermarkten in Hoogeveen doen niet mee, net als alle andere winkels. Sieders denkt desondanks dat de inwoners in Hoogeveen krijgen waar ze recht op hebben. "Ze hoeven niet meer te reizen. Dus er is ook geen onnodige CO2-uitstoot. Wat dat betreft is het win-win.""Ik deed anders op zondag boodschappen in Coevorden, dus dit is heel handig voor mij. Ik laat in het midden of er meer winkels open moeten, maar dat de supermarkt open is, is een uitkomst voor ons", zegt een klant. Een andere klant voegt daaraan toe: "Ik vind het ideaal, maar het leukste zou zijn, als alles los is: kledingwinkels, schoenenwinkels en drogisten."