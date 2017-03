Wielrensters samen sterk in Team Drenthe

Team Drenthe

WIELRENNEN - Samen staan ze wél sterk; de wielrensters van De Peddelaars uit Hoogeveen, de WSV Emmen, De Kannibaal uit Peize en De Meteoor Assen-Roden. En daarom gaan ze samen koersen in Team Drenthe.

Vaak is het lastig voor wielerverenigingen om voor wedstrijden volwaardige vrouwenploegen op de been te brengen. In Team Drenthe rijden de beste rensters van de vier Drentse clubs in de Topcompetitie en de Clubcompetitie. In Assen werd het startschot gegeven voor het nieuwe initiatief. De vrouwen zijn te herkennen aan de Drentse vlag op hun shirts. De selectie kan per wedstrijd verschillen.



'Fijn dat er zo'n team voor je klaarstaat'

Bij De Kannibaal uit Peize gaat het aardig goed met het vrouwenwielrennen. Hoewel ze er vorig seizoen, volgens wielrenster Daniëlle Meijering, ook achterkwamen dat ze aardig kwetsbaar zijn met hun smalle selectie. "We hadden toen veel blessureleed dan is het wel lastig om een volledige ploeg op te stellen. Dus vandaar dat we bij Team Drenthe zijn aangesloten."



Ook de dames van de Meteoor Assen-Roden zijn blij met de samenwerking. "Er komen heel veel nieuwelingen en junioren aan, maar bij de dames loopt het een beetje af. En daarom is het fijn dat er zo'n mooi team voor je klaarstaat", zegt Liena de Jong.



Bij de WSV Emmen is de nood misschien wel het hoogst. "We kunnen nu een veel mooier programma rijden. Wij hebben anders maar twee dames bij de WSV, dus daar was dit niet mogelijk geweest", zegt Floor Weerink.



Provinciale steun

Omdat het een provinciebreed initiatief is, heeft de Provincie Drenthe de opstart van de nieuwe ploeg financieel ondersteund. In de toekomst moet de ploeg zich financieel zelfstandig redden.



Seizoensstart

Komende zondag rijdt Team Drenthe voor het eerst samen in de Drentse acht van Westerveld. Daarna volgt ook de Healthy Ageing Tour. Een internationale etappekoers door Groningen.

