Ten Caat gist naar vormdip koploper Achilles 1894

VOETBAL - Koploper van de eerste klasse F Achilles 1894 is tegen de tweede nederlaag in drie weken aan gelopen: 0-1. Hoofdtrainer Ten Caat gist naar de reden van de vormdip van de lijstaanvoerder uit Assen.

"In het begin van de wedstrijd dachten de jongens dat het vanzelf ging", vertelt Ten Caat na de tijd gedesillusioneerd. Tegenstander WVV bepaalde de eindstand van de wedstrijd in de 36ste minuut. "Kwaliteit komt pas bovendrijven als je er energie tegenaan gooit. Dat deed WVV wel."Waar Achilles 1894 voor de winterstop onaantastbaar was, morst de jonge formatie van Ten Caat de laatste wedstrijden punten. "Ik houd mijn spelersgroep altijd de wedstrijd tussen Go Ahead Eagles en Feyenoord voor", legt de oefenmeester uit. In Deventer verloor Feyenoord zeer verrassend van de degradatiekandidaat. "Inzet wint het dan van kwaliteit. De blauwdruk van die wedstrijd kun je over Achilles 1894-WVV leggen.""Ik probeer in de hoofden van mijn spelers te kijken", vervolgt de coach. "Het is gissen naar de reden. Misschien is de boodschap dat ik vertrek de oorzaak. Dat dat iets met de sfeer doet. Ik heb daar geen grip op. Maar dat is aan mij om het te achterhalen."Door de puntendeling van concurrent Nieuw Buinen (2-2 tegen Bergum) rusten de Assenaren op een voorsprong van acht punten. Emmen VV maakt de top-3 compleet.In dezelfde klasse speelde SC Erica gelijk in Friesland. Tegen LSC 1890 maakte Niek Rolink in de tachtigste minuut gelijk (1-1). Door het resultaat blijft de ploeg uit Zuidoost-Drenthe steken op de negende plaats.