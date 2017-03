Drie rode kaarten CEC: 7-0 verlies

VOETBAL - Zondagderdeklasser CEC kijkt terug op een slechte middag in Klazienaveen. Niet alleen werd met liefst 7-0 verloren, ook zag de formatie van Geert Aalderink drie keer rood.

"De scheidsrechter was het spoor een beetje bijster", reageert Aalderink tijdens de uitzending van RTV Drenthe Sport. "Een speler krijgt de tweede gele kaart, omdat hij niet genoeg afstand neemt. Maar de manier waarop was in mijn beleving niet goed. Hij sommeert mijn spelers achteruit te gaan, dat doen ze en daarna geeft hij geel."Binnen het half uur volgden nog twee rode kaarten voor de Emmer-Compascuumers. "Een speler van ons gaat in discussie met de scheidsrechter. Een andere speler komt erbij en vertelt de scheidsrechter dat hij niet steeds in discussie moet gaan met spelers. Toen gaf hij de rode kaart." De doelman van CEC mocht vroegtijdig de kleedkamer opzoeken na een charge.Aalderink haalde zelf ook het einde van het duel niet. "Een van de jongens maakte hands", gaat de oefenmeester van CEC terug naar het betreffende moment. "Toen zei ik: volgens mij ben je niet goed bij je hoofd. Mag ik natuurlijk niet zeggen, maar op dat moment was het frustratiegehalte al zo hoog."Bij Zwartemeer was Maurice Heine met vier treffers de gevierde man. "Je staat na 27 minuten met acht man op het veld", is Aalderink teleurgesteld. "Daarvoor was het nog maar 1-0. Dan kun je alleen maar tegenhouden. De goals vielen als warme broodjes."Door de zeeppartij moet CEC naar onderen kijken. Het verschil tussen hekkensluiter Bargeres (12 punten) en de blauw/witten is slechts vijf punten.