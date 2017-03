Elmar Reinders achtste in Dwars door West-Vlaanderen

WIELRENNEN – Elmar Reinders uit Emmen is vanmiddag als achtste gefinisht tijdens de eerste editie van de Dwars door West-Vlaanderen Johan Museeuw Classic.

De wedstrijd werd gewonnen door Jos van Emden van LottoNL-Jumbo. Hij versloeg in de sprint de Zwitser Silvan Dillier. De Noor Lasse Norman Hansen kwam solo aan en werd derde.Reinders maakte deel uit van een kopgroep van acht man die in de finale uiteenspatte. De harde wind, de kou en de regen maakten de omstandigheden ondeweg zwaar. De 24-jarige Drent maakt dit seizoen z'n debuut in het profpeloton voor Roompot.Zijn ploeggenoot Berden de Vries uit Gieterveen kwam ten val toen hij in de eerste waaier zat. Net als vorige week in het Omloop het Nieuwsblad moest de Drent de wedstrijd staken. Reinders miste vorig weekend de openingskoers omdat hij ziek was.